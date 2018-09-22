В МИД РФ опровергли публикации СМИ о попытке помочь Ассанжу бежать из Лондона

МИД РФ опроверг информацию западных СМИ о том, что российские дипломаты якобы оказывали помощь в подготовке побега в другую страну создателю WikiLeaks Джуллиану Ассанжу.

Ранее британская газета Guardian опубликовала материал, в котором говорится о неких «тайных переговорах» представителей Ассанжа с российской стороной. Так, по ее данным, Ассанжа должны были доставить в Россию или Эквадор на дипломатическом автомобиле.

В сообщении российского ведомства отмечается, что дипломаты не связывались ни с представителями Ассанжа, ни с сотрудниками посольства Эквадора в Лондоне для того, чтобы спланировать выезд из Великобритании.

«Статья содержит целый ряд подобных инсинуаций русофобского характера», - говорится в публикации.

Подчеркивается, что российское посольство поддерживает широкий круг контактов, что является нормальной практикой и необходимостью для дипломатов.

В посольстве РФ в Великобритании также прокомментировали материал британской газеты, назвав его примером фейковых новостей и добавив, что авторы статьи даже не попытались получить комментарий сотрудников посольства до публикации.