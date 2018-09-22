Суд арестовал президента группы компаний «Компьюлинк»

Тверской суд Москвы арестовал президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща. Ему были выдвинуты обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября. Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко, передает ТАСС.

В свою очередь в «Компьюлинке» заявили, что интерес следствия к Лящу никак не относится к деятельности группы компаний. В сообщении отмечается, что «Компьюлинк» не реализовывала проекты для «Ростеха», а значит, не может быть связана с хищениями государственных средств.

В настоящий момент компания продолжает осуществлять свою деятельность в штатном режиме.

Михаил Лящ был задержан 19 сентября после приглашения сотрудниками полиции для дачи показаний.