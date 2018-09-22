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Бейонсе обвинили в колдовстве и убийстве котенка

Дарья Михалина
00:15 22.09.2018
Бывшая барабанщица исполнительницы заявила, что та не раз применяла темную магию.
Бейонсе обвинили в колдовстве и убийстве котенка
Фото: face to face , Globallookpress

Бывшая ударница коллектива Бейонсе Кимберли Томпсон направила запрос в полицию о судебном запрете на приближении к ней исполнительницы.

Барабарщица, проработавшая с Бейонсе на протяжении семи лет, заявила, что певица регулярно практикует «экстремальное ведьмовство». Так, по словам Томпсон, артистка применила черную магию, что контролировать финансы своей коллеги. Кроме того, по ее мнению, Бейонсе начала некую «кампанию по домогательствам», в которой применялись «магические заклинания сексуального растления».

Более того, ударница указала, что певица виновна в убийстве ее котенка.

Об этом сообщает издание Page Six. Отмечается, что в выдаче временного запрета Томсон было отказано.

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