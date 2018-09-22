В Сети появилось предполагаемое видео инсценировки «химатаки» в Идлибе

В Сети появились предполагаемые кадры инсценировки «химической атаки» в сирийском Идлибе. Как утверждает агентство SANA видео подготовила скандально известная организация «Белые каски», чтобы в последствии обвинить в якобы «химатаке» официальный Дамаск.

В опубликованном ролике запечатлены три варианта одного и того же видео инсценировки.

В одном из дублей на земле лежат якобы «жертвы» химатаки. На кадрах двух мужчин, один из которых одет в полосатую кофту, и ребенка переносят на носилках в машину скорой помощи, а подростка, сидящего у стены, поливают водой.

Во второй «версии» видео все тот же мужчина в полосатой кофте уже «переквалифицировался» в «спасателя», который помогает поливать «пострадавших» от «химатаки» детей в багажнике пикапа.

Потом уже известный нам «полосатый» мужчина сидит, прислонившись к стене, и уже его поливают водой, в точности как в первом дубле происходило с подростком.

В кадр периодически попадают обычные сирийцы, которые спокойной идут по улице и с недоумением смотрят на происходящий маскарад, не выдавая в себе никаких признаков людей, которые только что «подверглись нападению».

Первоначально размещенное видео на YouTube-канале SANA было удалено за «нарушений условий» соцсети вскоре после его публикации. Однако оно было растиражировано другими пользователями и СМИ.

Ранее хакеры опубликовали в Сети предполагаемые кадры репетиции «химатаки» в Идлибе.

Министерство обороны РФ неоднократно информировало, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра*» готовят постановочную провокацию в Идлибе.

Напомним, «Белые каски» неоднократно инсценировали химические атаки в Сирии. Запись с якобы последствиями «химатаки» от этой организации, снятая в Думе, стала поводом для западных стран нанести массированный ракетный удар по Сирии.

*«Джебхат ан-Нусра» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.