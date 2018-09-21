Эштон Катчер за рулем Tesla сбил подростка

Американский актер Эштон Катчер сбил подростка на своей машине в Лос-Анджелесе. Об этом сам пострадавший рассказал в своем Instagram.

Катчер выскочил из своей Tesla для оказания помощи и предложил 19-летнему юноше отправиться в госпиталь, однако пострадавший отказался.

Обошлось без серьезных повреждений: юноша отделался легкими ушибами и синяками.

«Меня сегодня сбила машина... Но все нормально, потому что за рулем был Эштон Катчер», - сообщил молодой человек в соцсетях.

По словам пострадавшего, он шел в школу, чтобы забрать оттуда детей после уроков и нес два самоката. От удара его подбросила воздух, после чего он повалился на землю. Однако юноша не винит в произошедшем актера, так как тот вылетел из-за угла, и не заметил пешехода.