Лавров удостоен ордена Республики Сербской

Министр иностранных дел России Сергей Лавров награжден орденом Республики Сербской. Награду главе МИД РФ вручил президент республики Милорад Додик во время визита Лаврова в Боснию и Герцеговину.

Орден на ожерелье «За исключительный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Республикой Сербской» вручен российскому министру с формулировкой «за исключительные заслуги по развитию и укреплению сознания сербского народа в борьбе за свободу и независимость».

Милорад Додик особо отметил вклад российского дипломата в укрепление политических и дружественных связей между двумя странами.