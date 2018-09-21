Хакатон с призовым фондом в 1,5 млн рублей проведет «ВКонтакте»

«ВКонтакте» открыла прием заявок на один из крупнейших хакатонов в России VK Hackathon. В этом году участие в мероприятии смогут принять 400 разработчиков из 120 команд.

Программисты, дизайнеры, менеджеры и другие специалисты за 40 часов решат задачи в шести направлениях: культура, медиа, образование, благотворительность, технологии и городская среда.

Общий призовой фонд хакатона составит 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе соцсети.

«Хакатон - это в первую очередь пространство для творчества. Мы рады, что в этом году вдохновлять участников будут не только сложные задания и рекордный призовой фонд, но и стены Эрмитажа, где команды проведут выходные, работая над проектами. Поддержка молодых талантливых разработчиков - одна из первостепенных задач "ВКонтакте"», - рассказал директор по продукту социальной сети Иван Козлов.

VK Hackathon пройдет с 9 по 11 ноября в Главном штабе Эрмитажа. Все пользователи «ВКонтакте» смогут следить за происходящим с помощью прямой трансляции.

Подать заявку на участие можно до 19 октября.