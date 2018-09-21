В Донецкой области русский язык хотят лишить особого статуса

Представители подконтрольной Киеву прокуратуры Донецкой области заявили о необходимости отменить решение областного совета, который еще в 2012 году признал русский язык региональным на территории области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Киев долгое время высказывал недовольство по поводу данного решения, однако лишь в феврале 2018 года Конституционный суд Украины признал документ недействительным. Как пояснило правительство, данное решение областного совета не соответствует основному закону страны. При этом тогда на реальный статус русского языка в Донецкой области это не повлияло.

Теперь в прокуратуре отмечают, что поскольку Донецкий областной совет до сих пор не принял никаких мер по отмене этого решения, она направила иск о признании его «противоправным и недействительным».

Ранее стало известно, что в октябре Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о государственном языке, который предусматривает расширение сфер применения украинского языка. В этом году спикер парламента Андрей Порубий внес законопроект, обязывающий всех депутатов Рады выступать только на украинском языке.

В 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, предусматривающий возможность использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. Однако в 2014 году после госпереворота Рада признала, что этот закон утратил свою силу. Но решение украинского парламента тогда не подписали.