Памфилова прокомментировала снятие Зимина с выборов в Хакасии

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что снявший свою кандидатуру с выборов главы Хакасии Виктор Зимин трезво оценил свои возможности.

Второй тур выборов главы Хакасии переносится с 23 сентября на 7 октября из-за отказа от участия в них действующего руководителя республики. В качестве причины снятия с выборов Зимин указал в заявлении состояние здоровья.

«Он реально оценил свои возможности и поступил так, как считает нужным», - отметила Памфилова.

В комиссии в настоящее время ожидают письменного согласия на участие в выборах от кандидата, занявшего третье место по итогам первого тура, а это кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. С ним будет конкурировать 30-летний первый секретарь Хакасского рескома КПРФ Валентин Коновалов, набравший в первом туре 44,81% голосов.

Ранее в ЦИК сообщили, что Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов главы Хакасии.