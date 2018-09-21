Вышел в свет посмертный альбом Принса

Релиз нового альбома умершего в 2016 году певца Принса, названного Piano & A Microphone 1983, состоялся 21 сентября.

Как пишет Billboard, источником для пластинки стала кассета, которую музыкант записал в 1983 году в домашней студии. В новый альбом вошли версии ставших популярными песен 17 Days и Purple Rain. Всего в нем девять треков продолжительностью 35 минут.

Напомним, 57-летнего Принса Роджерса Нельсона, известного как певец Принс, нашли мертвым в своем доме в Миннесоте 21 апреля 2016 года. По данным экспертизы, музыкант скончался из-за чрезмерной дозы препарата фентанила, являющегося сильным болеутоляющим.

Принс был лауреатом многих престижных премий, таких как «Оскар», «Золотой Глобус», Grammy.