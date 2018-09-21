Нетаньяху поручил продолжать контакты с РФ по делу о катастрофе Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заслушал доклад командующего ВВС страны генерал-майора Амикама Норкина о его визите в Москву, в ходе которого тот передал РФ информацию об инциденте у берегов Сирии, в результате которого был сбит российский самолет Ил-20.

Нетаньяху поручил продолжать постоянные контакты с Россией по этому вопросу.

Основной задачей, которую давал Нетаньяху Норкину при направлении в Москву, было опровергнуть причастность Израиля к инциденту с самолетом Ил-20 и «продолжить защищать израильских граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами».

Напомним, российский самолет Ил-20 сбила ракета комплекса С-200, с помощью которого Сирия отражала атаку четырех израильских самолетов F-16, нанесших удар по наземным целям. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что израильские летчики прикрылись российским самолетом. В свою очередь, Израиль возложил ответственность на Дамаск, отрицая свою вину.