Почти 2 тысячи гуманитарных акций проведено с начала процесса урегулирования в САР

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1938 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3021,04 тонны. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в детском саду в Джебле в провинции Латакия, в ходе которой дети получили наборы со сладостями и тульский мед.

В школе в населенном пункте Сакба в Восточной Гуте детям выдали 1000 школьных ранцев и 1000 комплектов детской одежды. А в районе Карам Даадаа в городе Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой была организована раздача нуждающимся жителям 1 тонны свежего хлеба, рассказал генерал-лейтенант.

«В районах Эль-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат и Эль-Калас города Алеппо проведена адресная благотворительная помощь семьям, оказавшимся в тяжелом социальном положении, в ходе которой выдано 15 продовольственных наборов», - добавил Савченко.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

В течение последних суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Калъат-Марза (два раза), Арафит, Джубб-ЭЗ-Заур, Кинсибба и Акч-Баэр в провинции Латакия, а также районов Хандрат, Эль-Васита, Джубб-Эль-Хамир, Маканис-Эд-Дувайри и района научно-исследовательского института (дважды) в Алеппо, Масасна в провинции Хама, а также Тадеф (два раза) в Алеппо с позиций протурецких формирований в районе города Эль-Баб.

Восемь военнослужащих САР пострадали в результате обстрелов населенного пункта Калъат-Марза провинции Латакия. Над позициями правительственных сил в указанном районе был сбит беспилотный летательный аппарат боевиков.