Сбербанк объяснил сокращение валютных депозитов

В Сбербанке прояснили ситуацию с оттоком примерно миллиарда долларов валютных вкладов, назвав ее управляемой.

В пресс-службе кредитной организации рассказали, что банк оптимизирует привлечение средств тогда, когда кредиты в валюте сокращаются, либо вклады в них становятся дорогими.

«Сбербанк динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов, обеспечивая надежность и высокую эффективность», - пояснили в банке.

В кредитной организации подчеркнули, что отток или приток средств в размере 1 млрд долларов при размере валютной части баланса в 94-95 млрд долларов необходимо рассматривать как результат «управляемой эволюции баланса банка».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что не рассматривает перевод долларовых депозитов в российскую валюту и при это не видит определенного спроса на конвертацию вкладов.

Ранее Bloomberg сообщил, что в августе 2018 года сумма валютных вкладов в Сбербанке уменьшилась на 1,2 млрд долларов. По мнению агентства, это было якобы связано с опасениями клиентов банка из-за новых антироссийских санкций.