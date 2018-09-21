Украинский Днепр стремительно вымирает после «декоммунизации»

Украинский Днепр, переименованный из Днепропетровска после начала процесса декоммунизации на Украине, перестал быть городом-миллионником. Как отмечает местный портал Dnepr24, сейчас население города насчитывает 999 257 жителей.

При этом численность проживающих в городе в последнее время стремительно сокращается. Одной из причин этого является переезд многих украинцев из города на временные или постоянные заработки в Польшу и другие зарубежные государства.

Второй фактор – это естественная убыль населения, вызванная смертностью и сокращением рождаемости.