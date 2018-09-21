Во славу народа, победившего в Великой Отечественной войне – Харатьян призвал принять участие в строительстве храма ВС РФ

Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, телеведущий Дмитрий Харатьян поддержал идею министра обороны России Сергея Шойгу о строительстве Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот».

«Мне кажется, что это настолько правильная и выражающая чаяния и общее мнение народа идея, которая воплотилась в этом призыве. Если вспомнить нашу историю, то прецеденты ведь были уже и раньше. Мы знаем, что в Москве был построен храм Христа Спасителя на народные пожертвования в честь воинов, павших во время Отечественной войны 1812 года. Этот храм был построен исключительно на народные пожертвования. Да, он потом был разрушен во время революции, потом снова восстановлен, потому что справедливость должна быть восстановлена.

Если мы говорим о том, что эта война – Великая Отечественная – для нас стала самой жертвенной, на этой войне мы потеряли огромное количество людей, самые большие жертвы мы понесли. Но до сих пор нет храма, посвященного этому событию, этим людям, которые отдали жизни за наше будущее, за нашу Родину.

И, конечно, это очень правильно, что к 75-летию Победы над фашисткой Германией этот храм обязан быть построен. И очень важно, чтобы он был построен на народные средства – наши с вами пожертвования, потому что это волеизъявление нас всех, народа, каковым мы себя считаем», - сказал он.