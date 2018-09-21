В МВД уточнили правила замены автомобильных номеров

Автомобильные номера владельцы транспортных средств будут менять только по желанию. Введение новых типов государственных номеров не потребует перерегистрации авто.

Как рассказал представитель научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Андрей Капустин, желающие смогут поменять регистрационный знак. Новый ГОСТ сохранит существующие технологии изготовления номеров, шрифт и тип-1 (используемый на 90% легковых и грузовых авто).

«Принудительной перерегистрации машин не будет, это все будет делаться по желанию», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в РФ введут новые стандарты госномеров автомобилей, которые будут отличатся и формой, и размером. Так, мотоциклисты получат уменьшенные номера, у японских и американских машин будут квадратные знаки 290 на 170 мм.