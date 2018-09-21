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Памфилова будет «кровожадной» в наказании фальсификаторов выборов в Приморье

Валентина Пескова
20:53 21.09.2018
Глава ЦИК напомнила, что сговор в целях фальсификации выборов наказывается сроком лишения свободы до четырех лет.
Фото: Central Election Commission of R Globallookpress

Глава Центризбиркома пообещала добиться наказания для тех, кто организовывал фальсификацию выборов в Приморье. По словам Эллы Памфиловой то, что в ЦИКе аннулировали результаты выборов, не означает, что там забыли о ситуации, с этим связанной.

«Я буду кровожадной. Считаю, что в первую очередь должны быть выявлены организаторы этих фальсификаций, те, кто толкал людей, заставлял людей», — заявила Памфилова каналу РБК.

При этом она напомнила, что сговор в целях фальсификации результатов выборов наказывается лишением свободы на срок до четырех лет. И подчеркнула: для того, чтобы произошло тщательное расследование инцидента, ей придется заручиться поддержкой президента РФ.

По словам Памфиловой, организация новых выборов при условии, что они будут также состоять из двух туров, обойдется краевому бюджету от 100 до 200 миллионов рублей.

Говоря о кандидатах на пост будущего главы Приморья глава ЦИК отметила, что в сложившихся обстоятельствах она предлагает отказаться от участия в выборах коммунистам Андрею Ищенко и Андрею Тарасенко, баллотировавшимся на этот пост. Поскольку они уже подорвали к себе доверие в глазах избирателей. В свою очередь Андрей Ищенко, комментируя это заявление Памфиловой, предложил ей самой оставить свой пост.

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