Рианну назначили чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса

Правительство Барбадоса приняло решение назначить уроженку острова Робин Фенти, известную как певица Рианна, чрезвычайным и полномочным послом страны.

Как сообщила служба информации правительства этой страны, пишет ТАСС, Рианне придется содействовать развитию образования, туризма и привлечению дополнительных инвестиций в экономику Барбадоса.

Премьер-министр островного государства Барбадос в Карибском море, входящего в состав британского Содружества Миа Мотли заявила, что для нее большая честь работать с выдающейся уроженкой Барбадоса, которая повысила известность страны в мире. По ее словам, певица очень любит родину и активно занимается филантропией, называя Барбадос своим домом. Мотти отметила значительный вклад певицы в развитие благотворительности.

При этом Рианна доказала, что она преуспевает не только в своем творчестве, но и в бизнесе, поэтому правительство дало ей возможность более активно влиять на развитие страны. Сама Робин Фенти заверила, что с гордостью принимает новое назначение.

«С нетерпением жду начала совместной с премьер-министром Моттли и ее командой работы по преображению Барбадоса», — сказала Рианна.

Напомним, Робин Фенти родилась в 1988 году в Сент-Майкл на Барбадосе. В 2005 году она переехала в США после подписания контракта со с американской студией звукозаписи. Рианна удостоилась десяти премии Grammy, а также 12 премий American Music Award, 46 премий Barbados Music Award и других наград. Уже 10 лет Рианна является официальным почетным послом культуры Барбадоса. Осенью прошлого года певица снова была включена в список самых высокооплачиваемых певиц года.