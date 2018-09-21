Климкин рассказал о секретном плане по Азовскому морю

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о «секретном плане» Киева по Азовскому морю, но отказался пояснить подробности. Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о разрыве договора с РФ об использовании Азовского моря. Конкретные меры он не назвал, но подчеркнул, что они уже были согласованы.

По его словам, в настоящее время осуществляется международный арбитраж, «по нарушениям прав Украины и по Черному морю, и по Азовскому морю, и по нелегальному строительству Крымского моста».

«Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее море, территориальное море. К этому мы должны прийти», — добавил министр.

Климкин подчеркнул, что необходимо увеличить присутствие и мощь Украины в Азовском море, а для успеха по данному вопросу необходимо действовать «одновременно во всех плоскостях».

Ранее сообщалось, что Киев прекратит действие договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.