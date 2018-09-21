Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов главы Хакасии. Как сообщили в ЦИК, это произошло по состоянию здоровья кандидата.

Теперь вместо действующего главы республики, 56-летнего Зимина, во втором туре выборов губернатора Хакасии должен принять участие кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. Его соперником будет кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Филягин занял на выборах 9 сентября третье место, набрав 11,23 % голосов.