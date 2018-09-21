Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
Как уточнили в Центризбиркоме, действующий глава республики снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.
Фото: пресс-служба президента России
Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов главы Хакасии. Как сообщили в ЦИК, это произошло по состоянию здоровья кандидата.
Теперь вместо действующего главы республики, 56-летнего Зимина, во втором туре выборов губернатора Хакасии должен принять участие кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. Его соперником будет кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.
Филягин занял на выборах 9 сентября третье место, набрав 11,23 % голосов.