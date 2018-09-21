Журналисты впервые сняли операцию по вживлению напечатанного на 3D-принтере имплантата

Боткинская больница пустила к себе журналистов, чтобы те увидели уникальную операцию, для которой имплантаты создает 3D-принтер, можно распечатать, к примеру, тазобедренный сустав.

Для операции хирург подготовил костное ложе тазобедренного сустава, чтобы поместить в него имплантат, созданный на 3D-принтере.

Перед операцией журналистам удалось пообщаться с пациенткой, Людмилой Николаевной Бариновой, когда она как раз настраивалась на операцию. Людмиле Бариновой 72 года и больше половины своей жизни она страдает от диких болей после страшной аварии в 1965 году, когда ее сбил грузовик и нижнюю часть тела собирали по кусочкам. С тех пор вместо тазобедренного сустава правой ноги у нее было инородное тело. Тогда медицинские технологии были далеки от совершенства, имплантат приходилось менять раз в 15-20 лет.

Сейчас подошел очередной срок. У женщины усилились боли, искусственный сустав износился. Если бы не операционный стол, то ей грозило бы инвалидное кресло. Отважились на операцию только врачи Боткинской больницы, обители высокотехнологичной медицины. Местные хирурги умеют на практике применять то, что создает 3D-принтер. Здесь обещают решить самый больной вопрос Людмилы Николаевны.

«Ходить сможет, нагибаться в огороде, чего надо тоже сможет, сколько лет не делала. Учится заново многие вещи делать», - отметил заведующий центром эндопротезирования Валерий Мурылев.

На мониторе у врача – проект имплантата - компьютерная модель будущего сустава, а на столе уже лежат распечатки, то есть запчасти тела. Российские разработчики рассказали, какая она - эта механика исцеления. Для биоинженеров человек в некотором смысле конструктор. Сначала с помощью компьютерной томографии исследуют проблемный участок, снимают мерки. Потом уже по строго индивидуальным параметрам создают из титана необходимую деталь. Печатают, но не штампуют. Это главное отличие от предыдущего поколения стандартных имплантатов.

Напечатать такой имплантат могут всего за 4 дня. Сама операция длится около двух часов. Врачи сначала используют тестовый имплантат, точную копию постоянного, но прозрачный, чтобы было хорошо видно, как его устанавливают. Хирург поставит его на место несколько раз, а уже потом отработанным движением ювелирно вживляет титановый сустав.

Новый имплантат – абсолютно биосовместим, поэтому отторжение исключено, кроме того, он не требует замены. На следующий день Людмила Николаевна сможет сидеть. А еще через день – ходить с костылями, но через 3 месяца – самостоятельно.