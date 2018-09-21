Рада рассмотрит законопроект об украинском языке

Верховная Рада Украины в начале октября рассмотрит законопроект о государственном языке, который предусматривает расширение сфер применения украинского языка, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Я планирую поставить на рассмотрение в блоке по вопросам культуры закон об украинском языке», - сказал он.

По словам Парубия, всего было зарегистрировано пять законопроектов о государственном языке.

Ранее в 2018 году он внес законопроект, обязывающий всех депутатов Рады выступать только на украинском языке.

Кроме того, подконтрольная Киеву прокуратура Донецкой области потребовала отменить решение облсовета о региональном статусе русского языка.

Напомним, в 2012 году на Украине был принят закон об основах государственной языковой политики, предусматривающий возможность использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. Однако в 2014 году после госпереворота Рада признала утратившим силу этот закон. Но решение украинского парламента тогда не подписали.