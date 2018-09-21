В NASA удалось снять на видео редкие и красивые светящиеся облака

Видеокамеры ученых NASA зафиксировали редкое и очень красивое природное явление – ночные светящиеся серебристые облака, которые иначе называют мезосферными. Облака удалось снять на видео с помощью гигантского воздушного шара, который был запущен в июле этого года с полигона Эсрейндж в Швеции.

В ходе миссии, которую назвали PMC Turbo, шар летел пять дней на высоте 80 км над Землей и приземлился в Канаде. На нем было установлено семь видеокамер высокого разрешения, а также устройство LIDAR для обнаружения и определения дальности при помощи света. В итоге ученые получили более шести миллионов снимков (около 120 терабайтов информации). Невероятные кадры смонтировали в видеоролик, который разметили на YouTube.

Природа серебристых облаков до конца не изучена. Есть версии, что они состоят из вулканической или метеорной пыли, однако данные со спутника UARS позволили определить, что их наполняет водяной лед. Ранее серебристые облака изучались и с Земли и из космоса, а также с помощью ракетных зондов, поскольку для изучения со стратостатов они обычно появляются на слишком большой высоте.

С помощью новых снимков ученые хотят лучше изучить структуру верхней атмосферы планеты, а также сделать более точной систему прогнозирования погоды.