В Москву прибыли мощи святого Спиридона Тримифунтского

Мощи Спиридона Тримифунтского станут доступны для москвичей 22 сентября. Десницу доставили в Россию с греческого острова Корфу в конце августа. За эти дни ее провезли по десяткам городов. Везде к ней были большие очереди, люди молятся святителю Спиридону о сокровенном.

«Я случайно узнал, что сегодня встреча. И раз возможность есть, надо обязательно ей воспользоваться, потому что потом, возможно, никогда не будет такой возможности», - сказал Роман Агапов.

Еще до начала Богослужения в Храме Христа Спасителя было тесно. Наряду с Николаем Чудотворцем в славянском мире Спиридон Тримифунстский один из самых почитаемых святых, паломники приехали из разных городов и даже стран.

«На Руси они были неразделимы - что святитель Спиридон, что святитель Николай. И для нас - россиян, тех, кто не может попасть на остров Корфу, это великая радость и великая милость», - добавила Надежда Макарова.

Под колокольный звон ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского внесли в Храм Христа Спасителя. Это событие пришлось на особый день - праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

«Мы христиане, мы не православные, я евангелист, моя жена - католичка, но просто христиане едины», - отметил турист из Словакии Милош Шкорец.

Торжественную службу возглавил патриарх Кирилл. Для большинства из тех, кто пришел в храм, это единственная возможность прикоснуться к мощам святого.

Один из самых необычных ликов православного мира, на иконе Спиридон изображен в шапочке пастуха, так как он им и был, но вел настолько благочестивую жизнь - помогал другим, все свои деньги раздавал на милостыню - что стал пастырем душ человеческих, получил дар исцелять больных. Во время царствования Константина, православного Римского Императора, стал епископом города Тримифунта.

«Принесение мощей Спиридона - это такой символ реальной связи, единения и наших стран, и наших народов, и всех европейцев, которые в действительности все христиане», - сказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

Он являл чудеса не только при жизни, но и после смерти. Верующие к нему обращаются за исцелением до сих пор. По преданию, когда мощи святого перевозят в другую страну, ботинки, что хранятся в его гробнице, стаптываются. Возможно, так произойдет снова, ведь ковчег проделал большой путь. Позади 12 российских городов - от Екатеринбурга до Краснодара - и полмиллиона верующих, которые молились и просили о помощи, прикладываясь к его деснице.

Москва - это последний город, куда доставили мощи Спиридона Тримифунтского, отсюда они отправятся на Корфу 15 октября, так что время приложиться к гробнице святого у верующих есть.