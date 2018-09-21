Самолет, супербайк и «Тесла»: победитель такой гонки оказался неожиданным

Супербайк оказался победителем в серии, если так можно сказать, «заездов». Гонки проходили, как написали пользователи соцсети, которые посмотрели видео, в аэропорту Стамбула. «Соперниками» супербайка стали истребитель, болид Формулы 1, пара спорткаров и «Тесла».

Буквально на 0,04 секунды, байк смог опередить болид. Видео заезда появилось на Youtube-канале Global News.