Определены города, из которых чаще всего переезжают в Москву

Рейтинг 24 российских городов, уроженцы которых чаще всего переезжают жить в столицу, составило издание StrelkaMag совместно с порталом Socialdatahub. Для определения списка были проанализированы анкетные данные пользователей соцсети «ВКонтакте», у которых в графе «Город проживания» указана Москва, а в графе «Родной город» фигурирует другой населенный пункт.

Лидером по числу переселенцев в столицу оказался Санкт-Петербург: оттуда переехали в общей сложности 168 650 человек. Далее, но уже со значительным отрывом, расположились Екатеринбург (40 295 переселенцев) и Нижний Новгород (40 117 приезжих). Замкнули пятерку Краснодар (35,2 тысячи человек) и Казань (34,3 тысячи).

В десятке оказались также Новосибирск (31,6 тысячи), Ростов-на-Дону (30,4 тысячи), Воронеж (30,3 тысячи), Самара (29,4 тысячи) и Уфа (28 тысяч).

Согласно выводам, которые сделали составители рейтинга, на выбор места жительства горожан влияет их экономическое состояние. Если города с высоким уровнем жизни стоят в начале списка, то в его конце расположились, например, Рязань, Тула и Омск. Переезд в столицу является притягательным для жителей больших городов, а также тех, чьи регионы расположены к ней ближе всего. Переезд из малых городов также возможен, но решиться на него сложнее. Так, последние места в рейтинге заняли Тверь, Белгород и Ярославль.

На момент исследования пользователей с отметкой «Москва» в графе «Город проживания» в соцсети было 23 056 936. Из них графа «родной город» была заполнена у 4 567 802.