В магазине в Донецке произошел взрыв: видео с места

В Кировском районе Донецка произошел взрыв в продуктовом магазине, в результате чего пострадали два человека.

Мужчина взорвал гранату возле входа в хлебный магазин на остановке «Шахта № 19».

Как заявил глава района Юрий Будрик, мужчина бросил гранату или взрывпакет, что - сейчас устанавливается, после чего ранения получил сам злоумышленник и продавщица. Как пишет «Интерфакс», подозреваемого задержала полиция. В настоящее время его допрашивают.

По данным очевидцев, женщина получила осколочные ранения. В Сети публикуют фото и видео с места происшествия.