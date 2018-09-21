Песков заявил, что Путин не сердит на Асада из-за катастрофы с Ил-20

Президент России Владимир Путин не игнорировал звонки сирийского коллеги Башара Асада после инцидента с Ил-20, сбитым по ошибке ПВО САР, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ», - отметил он.

Так, пресс-секретарь президента РФ опроверг сообщения СМИ Израиля, что якобы Путин был зол из-за катастрофы с самолетом Ил-20 и не принимал звонки президента Сирии, поэтому Асад и вынужден был отправить телеграмму, пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что Путин дал подробную оценку случившемуся в минувший вторник 18 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что сеть трагических случайностей всему виной.

Напомним, самолет Ил-20 пропал с радаров 17 сентября. В Минобороны РФ заявили, что четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии. В результате чего погибли 15 российских военнослужащих.