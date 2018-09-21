«Кризис долларовой системы» - Лавров о новых санкциях США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал категоричную оценку причинам введения новых санкций США. По словам главы МИДа, вводимые Соединенными Штатами ограничения говорят о том, что в мире резко теряется доверие к доллару.

«В очередной раз мы все убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала», - отметил Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим боснийским коллегой.

По словам министра, в МИДе уже давно перестали удивляться все новым санкциям, которые США вводят в отношении российских физических и юридических лиц. А ограничения, которые установили Соединенные Штаты в отношении компаний «Сухой» и заводов в Комсомольске-на-Амуре, попросту являются «проявлением нечистоплотной конкуренции».

Лавров отметил, что все больше стран мира пытаются избежать зависимости от валютно-финансовой системы США. И Москва, после введения новых ограничений, сделает выводы и предпримет соответствующие меры в этом направлении.

Напомним, на этой неделе стало известно, что США внесли в «черный список» не менее 33 физических и юридических лица из России, якобы связанных с российским «оборонным и разведывательным сектором».