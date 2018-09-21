Минтруд пересмотрит список запрещенных профессий для женщин в России

Министерство труда России готовится актуализировать список профессией, на которые ранее запрещалось принимать женщин. Приказ об этом будет подписан в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Максим Топилин.

По словам министра, принятие нового перечня профессий значительно расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда. Согласно новому правилу снимутся ограничения на работу женщин в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Кроме этого, дамы теперь смогут работать даже в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники.

При этом Топилин отметил, что разницу в зарплатах между мужчинами и женщинами также необходимо сокращать и дальше. Согласно данным Минтруда, показатель гендерного разрыва в зарплате в России сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году.