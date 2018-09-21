Путин призвал Лукашенко «сверить часы» по спорным вопросам

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в новом формате - с участием членов правительств двух стран.

Путин и Лукашенко встретились в Сочи, чтобы обсудить вопросы и споры, возникшие у сторон в сфере сельского хозяйства и энергетики.

«В правительстве Белоруссии произошли существенные изменения, нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать», - отметил российский лидер.

По его словам, в прошлое время возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам, в связи с чем России и Белоруссии нужно расставить некоторые точки над «i».

Предыдущая встреча президентов состоялась в Сочи месяц назад. Тогда белорусский лидер отметил, что между сторонами остается ряд нерешенных вопросов, но выразил надежду, что все достигнутые договоренности будут выполнены.