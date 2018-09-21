Число жертв крушения парома в Танзании возросло до 136

Согласно последним данным, количество жертв крушения пассажирского парома в озере Виктория в Танзании возросло уже до 136 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные главного офиса полиции региона.

Пассажирский паром затонул в четверг 20 сентября между островами Укора и Буголора. Трагедия произошла в нескольких метрах от берега. Судно было перегружено, на его борту находилось от 300 до 400 человек, хотя рассчитано оно было только на 100 пассажиров.

После крушения была начата спасательная операция, в результате которой удалось вытащить из воды 37 человек. Ранее сообщалось о 44 погибших. Часть пассажиров добралась до берега самостоятельно.

По предварительной версии, судно потеряло равновесие из-за большого количества скопившихся людей на одном из бортов.