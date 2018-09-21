Обломки уникального военного корабля нашли на дне Желтого моря

Обломки военного корабля, затонувшего во время первой китайско-японской войны, обнаружили в Желтом море. То есть обломки пролежали на дне более 120 лет.

Крейсер проекта «Цзинъюань» был построен в Германии для ВМС Китая. Его потопили японцы в 1894 году. Тогда на борту погибли 200 человек. Дайверам удалось идентифицировать обломки по обнаруженной табличке с названием корабля на китайском языке. Помимо этого, удалось обнаружить остатки якорной цепи и около 500 других ценных предметов - в том числе оружие и патроны.

По словам государственного управления культурного наследия Китая, на которое ссылается издание Global Times, данная находка очень важна для изучения военно-морской истории мира и Китая в частности.