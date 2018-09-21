Подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске показал, как это сделал

Следственный комитет России на своем канале YouTube опубликовал видео, на котором подозреваемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске на месте произошедшего рассказыает и показывает, как он совершил преступления.

Ранее была показана запись с отрывком из допроса 28-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве жительниц Петрозаводска. Мужчина, ранее судимый и безработный местный житель, признался в содеянном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Карелии Артура Парфенчикова, подозреваемого считают также причастным к третьему эпизоду, где было причинен тяжкий вред здоровью.

Напомним, 19 и 20 сентября в Петрозаводске были найдены две убитые девушки с колото-резаными ранениями. По данным фактам следовали возбудили уголовные дела по статье «убийство».