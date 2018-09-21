Пиар на Скрипалях: чего добиваются новые «жертвы отравления» в Солсбери

В Великобритании так называемое «дело Скрипалей» превратилось уже в некую PR-кампанию для отдельных личностей. Так обозреватель Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Гамов прокомментировал появление «очередной жертвы» отравления в Солсбери. Речь идет о фотомодели Анне Шапиро, которая заявила, что пострадала в результате воздействия нервнопаралитического вещества, когда ужинала с супругом в одном из ресторанов города.

«У меня складывается впечатление, что на "деле Скрипалей" уже все, кому не лень, пиарятся. И я думаю, что это только начало. И у меня вообще есть предложение к журналистскому сообществу - может быть на этих людей вообще не обращать внимание?», - предположил Гамов в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Напомним, 16 сентября в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери отравились 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена, уроженка Нижнего Новгорода и гражданка Израиля Анна Шапиро. Пару доставили в больницу. Анна Шапиро утверждает, что ее отравили «агенты Кремля». Однако полиция уже опровергла данную версию.

Шапиро уже не первый раз распространяет о себе сомнительного рода информацию. Так, девушка утверждала, что является «дочерью русского генерала». Кроме того Шапиро заявляла, что после получения израильского гражданства, она начала работать на разведку Тель-Авива и по заданию спецслужб соблазняла мужчин.

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