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Купол Вавилова в Арктике начал стремительное движение

Валентина Пескова
15:40 21.09.2018
С 2015 года скорость потери ледового слоя составляет до 25 метров в день, таким образом только за год ледник потерял 4,5 кубических километра льда.
Фото: CIRESvideos Youtube
Видео: CIRESvideos Youtube

Ледник Купол Вавилова, расположенный в российской Арктике, стремительно уходит под воду. По данным исследователей, с 2015 года скорость таяния льда в нем ускорилась в несколько десятков раз, до 25 метров в сутки. Таким образом только за последний год Купол Вавилова проделал путь в четыре километра, потеряв 4,5 кубических километра льда.

Ледник находится на острове Октябрьской революции архипелага Северная Земля. В ходе исследования международная группа ученых установила, что скорость, с которой ледник выдвигается в море, на данный момент рекордная и не наблюдалась ранее ни у одного другого такого же природного объекта.

По словам автора исследования Майка Уиллиса из университета Колорадо, чей комментарий приведен в издании Earth and Planetary Science Letters, ученые никогда еще не видели ничего подобного. Теперь, столкнувшись с данным явлением, специалисты пытаются выяснить «физику происходящего». Это позволит избежать неприятностей в будущем, а также не допустить перемещения других ледников в сторону экватора.

Видеозапись, на которой видно, как стремительно уменьшаются размеры ледника, появилась на YouTube. Как предупреждают ученые, из-за изменения климата и потепления в Арктике Купол Вавилова уже не сможет нарастить прежнюю массу льда.

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