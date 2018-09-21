Под Калининградом нашли «Камень Мира»
Крупный самородок янтаря весом 1830 граммов добыли на карьере Приморском Калининградского янтарного комбината. По предварительным данным, стартовая цена самородка составит порядка 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба комбината.
«Янтарь найден в Международный день мира, и мы приняли решение назвать уникальный самородок "Камнем мира"», - отметил гендиректор комбината Михаил Зацепин.
Светло-коричневый самородок представляет собой монолитный объемный кусок овальной формы, без сколов и трещин, а также включений органического и неорганического происхождения. На его поверхности есть многочисленные неглубокие раковины и включения рыхлого янтаря.
Так, «Камень мира» стал самым крупным из девяти уникальных камней, которые были добыты в этом году. Зацепин отметил, что ранее в Приморском карьере добывали лишь около шести-семи уникальных образцов за сезон.