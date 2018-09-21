Пожар на военной базе в ФРГ угрожает катастрофой целой области

Возле полигона, находящегося в ведении Бундесвера, горит огромное болото. Пожар не могут потушить уже около двух недель. Глава двух областей Groß Stavern и Klein Stavern, уже назвал ситуацию «катастрофой» и не исключает того, что население придется эвакуировать. Главные его опасения вызывает едкий дым.

Однако, военные с базы в Эймсланде уверены, что никакой опасности для жителей нет. Однако, глава коммун с ними не согласен, и теперь намерен обратиться в высшие инстанции, чтобы компетентные органы вынесли решение по данной проблеме.

Сейчас, по словам министерства внутренних дел Германии, в районе бедствия работают более 700 сотрудников пожарной охраны. Помимо этого, в случае, если будет угроза распространения торфяного пожара, то департамент Южной Саксонии уже готов выделить еще дополнительно 500 человек. Об этом сообщил телеканал N-TV.

Если ситуация будет признана «катастрофической», то власти будут иметь право, согласно законодательству Германии, использовать все имеющиеся транспортные средства для эвакуации граждан. Партия «зеленых», в свою очередь, настаивает на дополнительных пробах воздуха, поскольку представители данной политической силы сомневаются в том, что «дети могут без вреда для здоровья посещать дошкольные учреждения и школы».