Учителей в Пермском крае заставили проверять холодильники в семьях учеников

Учителей и воспитателей Пермского края обязали проверять, насколько благополучными являются семьи их учеников. На такие меры пошла комиссия по делам несовершеннолетних в Прикамье.

В учреждении разработали балльно-рейтинговую систему, по которой будут оцениваться семьи. При этом одним из критериев «благополучности» станет содержимое холодильников в домах воспитанников. Поводом для обязательных инспекционных проверок послужил трагический случай в Краснокамске, когда там от истощения погибла одна из школьниц. Ни в учебном заведении, ни в окружении девочки не замечали, что ребенок голодает.

Как сообщает пермская газета «Звезда», инициатива комиссии по присвоению балльного рейтинга семьям пока вызвала только негативную реакцию не только у родителей, но и у педагогов.