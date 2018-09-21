Неудавшийся шантаж: Барщевский об обвинениях в изнасиловании

Заслуженный юрист России, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский прокомментировал «Звезде» появившуюся в прессе новость об изнасиловании им женщины семь лет назад.

Ранее появилось сообщение в газете «Московский комсомолец» о том, что женщина по имени Юлия заявила на Барщевского в полицию и обвинила в изнасиловании «в извращенной форме» в 2011 году. Отмечается, что 37-летняя женщина подала заявление об изнасиловании в ОВД Пресненского района. Она рассказала, что обратилась к известному юристу за помощью в связи с тем, что у компании, где она работает директором по развитию, возникли проблемы с проверками МВД.

По словам Юлии, Михаил Барщевский назначил ей встречу в своей квартире на Красной Пресне, так как он не хотел появляться на публике с молодыми женщинами из-за своей известности. После чего, как заявила женщина, юрист ее изнасиловал и снял это на видео. А затем стал вынуждать встречаться с ним несколько раз в неделю.

«Неудавшийся шантаж, а по сути бред», - заявил Барщевский телеканалу «Звезда».

По данным портала «Лента.ру», новость об этом газета удалила спустя несколько минут.