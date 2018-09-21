Истребитель-беспилотник впервые поразил воздушную цель

В США состоялись испытания беспилотного истребителя MQ-9 Reaper. Боевая машина впервые сумела поразить воздушную цель с помощью ракет класса «воздух-воздух».

Как передает издание Military, важные для боевой беспилотной авиации испытания прошли в ноябре прошлого года в штате Невада. MQ-9 Reaper сумел поразить маневрирующую в воздухе цель, скорее всего, используя боеприпас с инфракрасной головкой наведения.

Ранее боевые беспилотники использовались только для поражения наземных целей. Однако опыт MQ-9 Reaper доказывает, что истребитель без пилота в кабине может работать и в воздушном бою против другой летающей машины. Как заявил изданию полковник ВВС США Джулиан Читер, сейчас специалисты разрабатывают комплекс методов, тактик и процедур, которые помогут MQ-9 Reaper противостоять серьезному пилотируемому истребителю.

Американский военный, разумеется, упомянул и Россию. По словам Читера, развитие подобных техник и вооружения - ключ к подготовке к следующей воздушной войне против «больших угроз - РФ и Китая». Которые, добавил военный, активно развивают свои беспилотники, а также уделяют время гиперзвуковому оружию, лазерам, электронным средствам борьбы и новым ракетам. Все это создает новый гибридный тип современного боя, в котором США необходимо быть конкурентоспособным, заключил полковник американских ВВС.