Женщина с ножом устроила резню в детсаду в Нью-Йорке
Пострадали несколько человек, в том числе дети.
Фото: pixabay
Видео: Marvin Hoffman, Twitter
В круглосуточном детском саду в районе Куинс в Нью-Йорке 52-летняя женщина устроила кровавую резню. Нападение совершено в пятницу 21 сентября.
Пять человек получили ножевые ранения, в том числе трое малышей, им оказывается медицинская помощь. Один ребенок серьезно ранен.
Сотрудники полиции уже задержали нападавшую, сообщает CBC. Выясняются обстоятельства происшествия.