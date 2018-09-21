Женщина с ножом устроила резню в детсаду в Нью-Йорке

В круглосуточном детском саду в районе Куинс в Нью-Йорке 52-летняя женщина устроила кровавую резню. Нападение совершено в пятницу 21 сентября.

Пять человек получили ножевые ранения, в том числе трое малышей, им оказывается медицинская помощь. Один ребенок серьезно ранен.

Сотрудники полиции уже задержали нападавшую, сообщает CBC. Выясняются обстоятельства происшествия.