В МИД посчитали число введенных против России американских санкций

Санкции, которые Соединенные Штаты ввели против России в четверг, 20 сентября, стали уже 60-ми по счету. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Многочисленные американские "черные списки" все больше дублируют друг друга», - отметил он.

Замминистра констатировал, что ограничительные меры нагнетают напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона и раскачивают глобальную стабильность.

По словам Рябкова, власти США продолжают упражняться в генерировании ограничений и для них это уже превратилось в некую национальную забаву. В тоже время представитель российского внешнеполитического ведомства заверил, что все попытки давления на Москву демонстрируют полное отсутствие результата.

Рябков добавил, что Вашингтону не удастся навязать России свои условия, и порекомендовал американским властям ознакомиться с российской историей, «чтобы прекратить попусту суетиться», говорится на сайте МИД.

Накануне Госдеп США обнародовал новый черный список российских граждан и компаний. Рябков назвал их глупой игрой с огнем.