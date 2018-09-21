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Президента Вьетнама убил редкий вирус

Вадим Синицын
13:39 21.09.2018
«Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства», - заявил руководитель центрального управления здравоохранения Вьетнама Нгуен Куок Чиеу.
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг стал жертвой плохо изученного вирусного заболевания, лекарство от которого современной медицине неизвестно. Об этом заявил руководитель центрального управления здравоохранения Вьетнама Нгуен Куок Чиеу.

По словам главы управления, в чью сферу ответственности входит лечение высших лиц государства, президент Чан Дай Куанг активно пытался вылечиться. Он прибегал к помощи вьетнамских врачей и не менее шести раз посещал Японию для лечения.

«Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства», - цитирует ТАСС Нгуена Куок Чиеу.

Усилия всех врачей, работавших с президентом Вьетнама, не принесли успеха. Вечером четверга состояние главы государства резко ухудшилось. Он впал в кому и не смог из нее выйти. Чан Дай Куанг ушел из жизни утром пятницы 21 сентября, не приходя в сознание.

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