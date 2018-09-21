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Порошенко не принял бы решение о прекращении Договора о дружбе с РФ без поддержки США - эксперт

Константин Затулин
14:12 21.09.2018
Порошенко борется за голоса националистически настроенного электората
Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Петр Порошенко не принял бы решение о прекращении действия Договора о дружбе с Россией, если бы не получил на то одобрение США. Так полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, Петр Порошенко не является самостоятельной фигурой и все свои действия согласовывает с Западом.

«Я думаю, что Порошенко принял это решение по нескольким причинам. И слова Волкера о поддержке американцев в этом вопросе - это одна из причин. Не было бы этой поддержки американцев - возможно, он бы не принял это решение. Поскольку он является абсолютно несамостоятельным в таких вопросах», - отметил эксперт в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

В то же время, как считает Затулин, на прекращение Договора о дружбе с Россией Порошенко подтолкнули и личные мотивы. По мнению депутата Госдумы, украинский лидер борется за националистически настроенный электорат в преддверии выборов президента.

«У него (Порошенко - прим. ред.) была одна личная причина. И она связана с тем, что в будущем году пройдут выборы президента Украины. А Петр Порошенко находится сейчас в таком положении, что ищет прежде всего голоса националистически настроенного электората, и пытается выиграть в конкуренции, которая развернулась в политическом пространстве Украины между самыми ярыми русофобами за этот самый электорат. У него на этом фланге очень много конкурентов. Фактически все они состязаются сейчас в том, чтобы как можно громче, ярче, эффектнее обвинить в чем-либо Россию, нанести ей ущерб, не желая обращать внимание на то, что это одновременно отражается на простых украинцах», - заключил эксперт.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был подписан Украиной и Россией в 1997 году. Он действовал десять лет, а по прошествии этого времени автоматически продлевался, если стороны не были против. В сентябре Киев выпустил указ о непролонгации документа. Спецпредставитель США  по Украине Курт Волкер во время брифинга заявил, что поддерживает решение Порошенко не продлевать договор.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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