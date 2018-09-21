Петрозаводский маньяк, зарезавший двух девушек, дал показания

Полиция задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в зверском убийстве двух девушек в столице Карелии Петрозаводске. Предполагаемый преступник уже дал признательные показания.

В среду 19 сентября возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа горожане обнаружили тело 20-летней студентки с ножевыми ранениями. На следующий день возле стадиона «Юность» маньяк зарезал 27-летнюю девушку.

Задержать подозреваемого помогли записи с камер наблюдения, которые внимательно изучили правоохранители. О мотивах преступника не сообщается. В пресс-службе СК РФ сообщили, что расследование уголовного дела продолжается.