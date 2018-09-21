«Мифы и легенды Солсбери»: кто стоит за серией «отравлений» в Великобритании

В связи с последними событиями в Британии, «Звезда» собрала все известные случаи «отравлений» на Туманном Альбионе.

Александр Литвиненко – бывший офицер госбезопасности, сбежавший в Великобританию, где относительно спокойно прожил до 1 ноября 2006 года. Внезапно в этот день он почувствовал себя плохо. Нужно сказать, что до этого Литвиненко встречался со своими бывшими соотечественниками в японском ресторане.

Изначально, приехавшая на вызов бригада скорой помощи решила, что экс-фсбшник просто съел что-то не то, поэтому ему выписали список таблеток и порекомендовали следить за тем, что он потребляет. Однако, по одному Литвиненко ведомым причинам, он настаивал на том, что его отравили.

Постепенно состояние бывшего подполковника начало ухудшаться и его госпитализировали. И почему-то врачи тут же предположили, что причиной его плохого самочувствия могла стать «вяло протекающая лучевая болезнь». Трудно себе представить, что в каком-либо ином лечебном заведении вдруг ни с того ни с сего решили, что причиной ухудшения самочувствия пациента станет именно воздействие радиации. Сделали анализы и вдруг, как рояль в кустах, на сцене появился некий бывший физик, который опять же по счастливой случайности участвовал в разработках британского ядерного оружия. И ученый, изобразив смесь Доктора Хауса и Шерлока, безошибочно определяет причину ухудшения состояния – воздействие полония-210. Все кивают, соглашаются и все-таки находят этот самый вышеуказанный полоний.

Литвиненко скончался 22 ноября, а 24 ноября на саммите Россия-ЕС в Хельсинки, Владимир Путин заявил, что все обвинения, которые уже успела выдвинуть Британия в адрес России и двух конкретных российских граждан (в первый раз власти Туманного Альбиона нашли двух «виноватых» быстрее, чем найдут 12 лет спустя в деле Скрипалей) абсолютно беспочвенны. Видимо, с тех самых пор в Британии стало традиционным обвинять Россию во всех бедах.

В 2013 вновь в отношения Британии и России опальный российский олигарх – Борис Березовский. Его обнаружил мертвым охранник. Он, как предполагается, сам свел счеты с жизнью у себя в ванной, после того, как проиграл суд своему соотечественнику – Роману Абрамовичу. Однако, Британия так и не признала эту смерть суицидом. Зато объявился некий журналист Люк Хардинг. Он активно раскручивал версию «руки Москвы» в смерти опального олигарха. Он даже грозил опубликовать некие шокирующие документы, которые, правда, так и остались скрытыми от глаз общественности. За два месяца до своей кончины Березовский написал письмо Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, и рассказал, что в письме Березовский «признавал ошибки и хотел вернуться на Родину».

Казалось бы, на этом все, но в 2018 в марте про Березовского снова вспомнили, причем в контексте той самой «руки Москвы», которая якобы дотянулась до еще одного бывшего соотечественника – бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. И тут британские власти проявили недюжинную фантазию. Еще до того, как стало известно, что произошло со Скрипалями, Британия предъявила Москве обвинения в «отравлении». Российские власти все отрицали, называя эти заявления «политически мотивированными». А дальше все британские предположения начали противоречить одно другому. Сначала, Британия заявила, что вместе со Скрипалями пострадал еще офицер полиции, который первым подошел к «отравленным», потом оказалось, что за помощью обратились уже 21 человек, а потом власти объявили, что жертвами отравления в «Солсбери» могли стать четыре тысячи человек. Автомобили, которые находились в «зоне заражения» отправили в утиль, как потенциально опасные объекты. Не дождавшись официального заключения врачей, Тереза Мэй объявила, что бывший сотрудник ГРУ и его дочь отравлены «нервно-паралитическим агентом Новичок». После этого, проявив поразительное единодушие, об этом заявили и врачи. Британия начала настаивать на российском происхождении данного вещества и на «российском следе», обвиняя в этом неких сотрудников спецслужб. Маршрут Скрипалей проверили, как говорилось в сообщениях «по миллиметру». Следы якобы «Новичка» обнаружили в пабе, где Скрипали останавливались буквально на 10-15 минут, в итальянском ресторане, где они обедали, но самая большая концентрация якобы была найдена на ручке двери дома бывшего полковника. Британские медики и власти в один голос говорили, что Скрипали не выживут, будто им именно этого и хотелось. «Новичок» - это летальное оружие. Но случилось чудо, несмотря на все мрачные пророчества Юлия Скрипаль, а затем и ее отец пошли на поправку и были выписаны из больницы без каких-либо видимых нарушений. Российские власти вновь подчеркнули, что не имеют никакого отношения к данному инциденту, и порекомендовали искать зацепки «не отходя от кассы» - в лаборатории Портон-Даун, которая занималась исследованиями в области производства боевых отравляющих веществ. На эту лабораторию, расположенную вблизи от места происшествия, обратили внимание даже британские СМИ, но вот власти страны предпочли пропустить очевидные факты мимо ушей. Несколько месяцев Британия пропагандировала принцип, что «Россия убирает своих врагов на чужой территории». Но тут произошло очередное отравление, которое полностью опровергло это утверждение.

В Эймсбери, недалеко от злосчастного Солсбери, 30 июня в больницу доставили двух граждан Великобритании – Дон Стерджес и ее сожителя Чарльза Роули. Понятное дело, что никакого отношения к России эти люди не имели. Видимо, такого поворота британские стражи правопорядка не ожидали. Сначала глава контртерроритического подразделения Скотланд-Ярда проявил благоразумие и призвал не обвинять в этом Россию. В течение недели полиция искала «некий предмет», позже оказавшийся флаконом от духов, в котором и обнаружили некоторое количество нервно-паралитического вещества, которое, нужно отдать должное британцам, не сразу идентифицировали, как «Новичок». Однако, робкие голоса стражей правопорядка, которые настаивали на детальном расследовании, заглушил голос премьер-минитра Британии бывшего главы МИДа и министра обороны, которые снова проявив поразительное единодушие, заявили, что «это все Россия». Вскоре Дон Стерджес скончалась. Тереза Мэй, по ее собственным словам, «была шокирована» этим фактом. И несмотря на все многочисленные предложения Москвы создать совместную группу и вполне законные требования допустить отечественных специалистов к расследованию, Британия снова предпочла «слышать, то что хочется» и «говорить, то что вздумается».

В начале осени неожиданно для всего мирового сообщества Британия вдруг показала фотографии двух якобы российских граждан, которые вроде и «отравили» Скрипаля. Александр Петров и Руслан Боширов, по мнению британских властей, проникли на территорию Великобритании по поддельным паспортам, обманув всю миграционную систему Туманного Альбиона. Далее, как из рога изобилия, посыпались подробности. Несколько изданий опубликовали записи с камер наблюдения, которые оставили вопросов больше, чем дали ответов. Если верить этим камерам, наши «офицеры» должны были перемещаться во времени с помощью телепортации и быть максимально устойчивыми к воздействию нервно-паралитических агентов. Потому что иначе объяснить то, что они остались живы после того, как, по версии британцев, отравили как минимум двух Скрипалей, а максимум – четыре тысячи человек в Солсбери, невозможно. Вновь Британия начала сыпать бездоказательными обвинениями в адрес России, а на все предложения отечественных экспертов подключиться к расследованию, предпочитала отмалчиваться.

Но тут беда пришла, откуда не ждали. В середине сентября в больницу из того самого ресторана, где в марте пообедали Скрипали, доставили гражданина Великобритании в бессознательном состоянии и его жену – бывшую гражданку России. 30-летняя Анна Шапиро с порога заявила, что ее отравили российские спецслужбы. Вот тут даже британцы, которым казалось бы, выгодна такая версия, отнеслись к этому, мягко говоря, скептически. Барышня, которая сначала называла себя моделью, потом дочерью офицера, который не смог простить ее за «предательство Родины», потом вообще «агентом Моссада», как выяснили СМИ, оказалась просто элитной эскортницей, а ее супруг – бывшим (а может и не бывшим) наркоторговцем. Это уже было перебором даже для Британии. Власти страны поспешили заявить, что «это не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей».

Газета The Sun удалила со своего сайта статью про модель Анну Шапиро, которую «Путин пытался отравить в Солсбери крысиным ядом» (об этом говорилось в заголовке). Материал якобы удалили «по юридическим причинам» — источники в полиции не исключают, что слова модели могли быть просто выдумкой.

Несмотря на все требования России предоставить нашим специалистам доступ к материалам расследования, и включить нашу группу в состав комиссии, Британия предпочитает молчать или отвечать отказом. Что, впрочем, не мешает высшим чинам в британском правительстве сыпать бездоказательными обвинениями в адрес российских властей. Скорее всего, в Лондоне понимают, что если допустить наших специалистов к этому делу, то все «мифы и легенды Солсбери» окажутся обычной фантазией.