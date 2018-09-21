Глава «СтопХама» отреагировал на решение о ликвидации движения

Съемка роликов, которые создавало движение «СтопХам», будет продолжена. Об этом в беседе со «Звездой» заявил организатор движения Дмитрий Чугунов.

По словам Чугунова, история с Мосгорсудом не является для организации удивительной. Ранее суд уже пытался запретить «СтопХам», однако движению удалось отбиться в суде. И даже сейчас ликвидация не является препятствием для съемки роликов.

«У нас уже не первая история с Мосгорсудом. Попытка ликвидировать организацию была, мы потом отбились опять в суде… У нас никакой хозяйственной деятельности не происходит, мы в принципе эту историю достаточно давно уже отпустили. Наверное, в тот момент, когда и была предыдущая история. Мы поняли: есть - есть, нет - нет. Ролики снимаются, все хорошо», - отметил Чугунов.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд принял решение о ликвидации общественного движения «СтопХам». Иск поступил от ГУ Минюста России по Москве. Решение может быть обжаловано в течение одного месяца.