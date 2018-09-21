ФАС оштрафовала «большую четверку» операторов за национальный роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого из операторов «большой четверки»: «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2.

Сумма взысканий для каждой компании составит 750 тысяч рублей. Штрафы наложены по делам о национальном роуминге, сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Штрафы за внутрисетевой роуминг определят в октябре.

В июле текущего года Государственная дума поддержала законопроект о ликвидации национального роуминга. В конце августа - начале сентября операторы отменили плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России, пишет РИА Новости.