В BBC отказались комментировать иск Порошенко

В телевещательной британской корпорации BBC не стали комментировать информацию об иске о клевете украинского президента Петра Порошенко. В беседе со «Звездой» представитель BBC отметил, что на данный момент не может предоставить информации по делу.

«Mы не можем комментировать это дело, пока оно рассматривается судом», - сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко подал в суд на телеканал BBC за «клевету». Речь идет о новостном сюжете, в котором излагается информация о тайной передаче четырехсот тысяч долларов за встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Предполагается, что их подручные Порошенко передали в качестве взятки посредникам, которые организовали встречу с американским лидером.

В иске к британскому телеканалу от президента Украины сообщается, что данный сюжет нанес «двойной ущерб» репутации лидера, поскольку Порошенко, по его собственной версии, активно продвигает антикоррупционную повестку. В результате обнародования информации о взятке украинский президент испытал «потрясение и дискомфорт» и теперь требует удалить репортаж, который «до глубины бьет по его чести и достоинству». BBC репортаж удалять отказался.